Госсекретарь США прокомментировал вопрос предоставления Украине боевых самолетов

Госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос о перспективе предоставления самолетов Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Голос Америки.

В частности, о процессе предоставления оружия Украине госсекретарь отметил, что речь идет о "развивающемся процессе".

"Мы будем продолжать в тесном сотрудничестве с украинцами и партнерами делать выводы о том, что, по нашему мнению, нужно Украине и что может быть наиболее эффективным сегодня", - сказал Блинкен.

По словам госсекретаря, военная помощь Украине во время войны менялась в соответствии с тем, как менялся характер агрессии России.

"Так же менялась и наша поддержка, мы всегда хотели убедиться, что Украина имеет в своих руках оборудование, которое ей понадобится для защиты в этот момент. Не менее важным является умение украинцев эффективно его использовать. И это требует, в некоторых случаях, серьезной подготовки. И, наконец, все это нужно объединить в единую целостную стратегию", - сказал Блинкен.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак в среду подтвердил, что его страна начнет подготовку украинских пилотов на истребителях западного образца.