Стамбул предупредили о вероятном мощном землетрясении

Количество жертв разрушительного землетрясения, произошедшего в феврале в Турции, возросло до более 45 тысяч человек, в то время как геологи предупредили еще об одном мощном землетрясении, которое может произойти на промышленном северо-западе Турции.

Об этом говорится в публикации Euractiv, пишет "Европейская правда".

Землетрясения на юго-востоке Турции побудили власти снова задуматься над тем, как сейсмоопасная страна может справиться с подобными подземными толчками в густонаселенном северо-западном промышленном центре Турции.

Стамбул, крупнейший город Турции с 16-миллионным населением и коммерческий двигатель страны, расположен вблизи разломов, которые пересекают страну.

Два землетрясения, произошедшие с разницей в три месяца в 1999 году, унесли жизни почти 20 тысяч человек на северо-западе страны. Геологи говорят, что в этом регионе может произойти еще одно землетрясение.

По оценкам Всемирного банка, сделанным в понедельник, землетрясение 6 февраля нанесло прямой физический ущерб на сумму около 34 миллиардов долларов, но общие расходы на реконструкцию и восстановление могут быть вдвое больше.

Если в Стамбуле произойдут подземные толчки, аналогичные февральскому землетрясению, это может вызвать хаос, а значит потребует большей подготовки.

"Это промышленный центр (Турции). Разрушения такого масштаба здесь могут иметь гораздо более серьезные последствия, которые могут привести к разрушению страны", - сказал Бугра Гёкче, заместитель генерального секретаря оппозиционного Стамбульского муниципалитета.

"Государство должно рассматривать это как проблему национальной безопасности, определять приоритеты и выделять ресурсы", - сказал Бугра Гёкче, ответственный за управление рисками землетрясений в муниципалитете.

Землетрясения в этом месяце и вопрос готовности к большому землетрясению в северо-западном регионе Мраморного моря вокруг Стамбула станут ключевыми вопросами на президентских и парламентских выборах, которые в Турции запланированы на июнь.

Турция расположена на нескольких активных линиях разломов, что делает ее уязвимой к сильным землетрясениям. Ответвление Северо-Анатолийского разлома проходит через Мраморное море к югу от Стамбула.

Эксперты говорят, что необходимо вновь сосредоточить внимание на готовности Стамбула к сильному землетрясению, что периодически становится предметом публичных дебатов после катастрофы 1999 года.

Начиная с 1999 года, Стамбул подвергся быстрой волне урбанизации, большая часть которой пришлась на период правления Эрдогана. В 2018 году правительство ввело так называемую амнистию зонирования по всей Турции, чтобы легализовать незарегистрированные строительные работы, которые, как предупреждают инженеры и архитекторы, могут угрожать жизни людей.

Правительство отрицает критику, что оно систематически пренебрегает стандартами безопасности, но на прошлой неделе министр юстиции Турции Бекир Боздаг признал, что Турция не должна больше применять амнистию и должна пересмотреть наказание за строительство, не соответствующее стандартам.

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