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Захват заложников в Карлсруэ: полиция штурмом задержала злоумышленника

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Пятница, 10 марта 2023, 22:48

Полиция в немецком городе Карлсруэ осуществила штурм аптеки в центре города, где в заложниках удерживали двух человек, и задержала злоумышленника.

Об этом, как пишет "Европейская правда", правоохранители сообщили в Twitter.

"В 21:10 (22:10 по Киеву) в аптеку вошло спецподразделение полиции. Подозреваемый мужчина был задержан. Сейчас идет обыск в помещении. По предварительным данным, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Перед началом штурма со злоумышленником несколько часов вели переговоры. Он, как сообщалось, требовал выкуп в размере семизначной суммы евро (по некоторым данным, чуть больше миллиона).

 
ФОТО: REUTERS

Сейчас мотивы задержанного мужчины и его личность не раскрывают.

Напомним, в Карслруэ из-за захвата заложников полиция начала масштабную операцию. Представитель полиции Карсруэ Деннис Крюль отметил, что "пока опасности для населения нет".

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Германия криминал

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