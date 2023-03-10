Захват заложников в Карлсруэ: полиция штурмом задержала злоумышленника
Пятница, 10 марта 2023, 22:48
Полиция в немецком городе Карлсруэ осуществила штурм аптеки в центре города, где в заложниках удерживали двух человек, и задержала злоумышленника.
Об этом, как пишет "Европейская правда", правоохранители сообщили в Twitter.
"В 21:10 (22:10 по Киеву) в аптеку вошло спецподразделение полиции. Подозреваемый мужчина был задержан. Сейчас идет обыск в помещении. По предварительным данным, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Um 21:10 Uhr wurde die Apotheke von einer #Spezialeinheit der Polizei betreten. Dabei wurde ein männlicher Tatverdächtiger #festgenommen. Das Gebäude wird derzeit durchsucht. Nach vorläufigen Erkenntnissen keine verletzten Personen.— Polizei Karlsruhe (@Polizei_KA) March 10, 2023
Eure #Polizei #Karlsruhe #KA1003
Перед началом штурма со злоумышленником несколько часов вели переговоры. Он, как сообщалось, требовал выкуп в размере семизначной суммы евро (по некоторым данным, чуть больше миллиона).
Сейчас мотивы задержанного мужчины и его личность не раскрывают.
Напомним, в Карслруэ из-за захвата заложников полиция начала масштабную операцию. Представитель полиции Карсруэ Деннис Крюль отметил, что "пока опасности для населения нет".