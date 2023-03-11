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Експрезидентка Естонії закликала надати Україні винищувачі

Субота, 11 березня 2023, 12:05

Колишня президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що Захід повинен допомогти Україні винищувачами якнайшвидше, аби наблизити українську перемогу у війні з Росією.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала в інтерв’ю Tagesspiegel.

"Якщо українці кажуть, що їм потрібні винищувачі, то ми повинні їм допомогти", – наголосила Кальюлайд і додала, що кожен день на фронті в Україні гинуть близько 100 українських військових, а близько 300 отримують поранення.

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Експрезидентка Естонії підкреслила, що німецький уряд надав Україні "велику військову підтримку".

"Але я також розумію нетерпіння України. Для України час вимірюється не годинами, а людськими життями", – додала вона й сказала, що кожен день, "витрачений на роздуми, віддаляє перемогу" України на полі бою.

У лютому, нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив постачання німецьких винищувачів в Україну, але заявив, що це питання може обговорюватися через кілька місяців. Лідер найбільшого опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц також вважає можливим, що Німеччина поставить Україні винищувачі.

Серед західних винищувачів, як відомо, Україна найбільш орієнтується на F-16. Детально на цю тему - у статті: Допомога найвищого рівня: на які військові літаки може розраховувати Україна.

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Німеччина Війна з РФ

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