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Экс-президент Эстонии призвала предоставить Украине истребители

Суббота, 11 марта 2023, 12:05

Бывшая президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Запад должен помочь Украине истребителями как можно быстрее, чтобы приблизить украинскую победу в войне с Россией.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она сказала в интервью Tagesspiegel.

"Если украинцы говорят, что им нужны истребители, то мы должны им помочь", - отметила Кальюлайд и добавила, что каждый день на фронте в Украине погибают около 100 украинских военных, а около 300 получают ранения.

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Экс-президент Эстонии подчеркнула, что немецкое правительство предоставило Украине "большую военную поддержку".

"Но я также понимаю нетерпение Украины. Для Украины время измеряется не часами, а человеческими жизнями", - добавила она и сказала, что каждый день, "потраченный на размышления, отдаляет победу" Украины на поле боя.

В феврале, напомним, министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки немецких истребителей в Украину, но заявил, что этот вопрос может обсуждаться через несколько месяцев. Лидер крупнейшего оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц также считает возможным, что Германия поставит Украине истребители.

Среди западных истребителей, как известно, Украина наиболее ориентируется на F-16. Подробно на эту тему - в статье Помощь самого высокого уровня: на какие военные самолеты может рассчитывать Украина.

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