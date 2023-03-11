Країни Балтії домовились розвивати співпрацю в космічній сфері

Представники космічної спільноти Естонії, Латвії та Литви під час зустрічі в Таллінні цього тижня обговорили налагодження взаємного космічного співробітництва.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі ERR.

Як пояснив керівник Естонського космічного бюро Мадіс Виирас, балтійське космічне співробітництво необхідне та корисне, оскільки об'єднані зусилля забезпечують більший прорив у цій сфері технологій і бізнесу, що швидко розвивається.

"У Латвії є потенціал у сфері космічного зв'язку і квантової комунікації, у Литви, наприклад, – у сфері виробництва лазерів і малих супутників", – навів приклади Виирас.

Усі три країни Балтії є членами Європейського космічного агентства, що дозволяє їм брати участь у спільних космічних проєктах ЄС. Естонія є членом агентства з 2015 року, Латвія і Литва приєднались до нього у 2021-му.

У межах тристоронньої співпраці країни обговорюють розробку онлайн-платформи на основі даних дистанційного моніторингу Землі, що стане у пригоді як підприємцям, так і державним установам.

Під час зустрічі було підготовлено проєкт Балтійського космічного маніфесту, який закладає основу для зміцнення співробітництва та обміну досвідом між країнами в галузі космічної політики, космічних даних і послуг, супутників, а також космічної науки.

Нагадаємо, минулого року Польща і Франція домовились про постачання польській стороні двох супутників для спостереження з приймальною станцією.