Страны Балтии договорились развивать сотрудничество в космической сфере

Представители космического сообщества Эстонии, Латвии и Литвы во время встречи в Таллинне на этой неделе обсудили налаживание взаимного космического сотрудничества.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале ERR.

Как пояснил руководитель Эстонского космического бюро Мадис Виирас, балтийское космическое сотрудничество необходимо и полезно, поскольку объединенные усилия обеспечивают больший прорыв в этой быстро развивающейся сфере технологий и бизнеса.

"У Латвии есть потенциал в сфере космической связи и квантовой коммуникации, у Литвы, например, - в сфере производства лазеров и малых спутников", - привел примеры Виирас.

Все три страны Балтии являются членами Европейского космического агентства, что позволяет им участвовать в совместных космических проектах ЕС. Эстония является членом агентства с 2015 года, Латвия и Литва присоединились к нему в 2021-м.

В рамках трехстороннего сотрудничества страны обсуждают разработку онлайн-платформы на основе данных дистанционного мониторинга Земли, которая пригодится как предпринимателям, так и государственным учреждениям.

Во время встречи был подготовлен проект Балтийского космического манифеста, который закладывает основу для укрепления сотрудничества и обмена опытом между странами в области космической политики, космических данных и услуг, спутников, а также космической науки.

Напомним, в прошлом году Польша и Франция договорились о поставке польской стороне двух спутников для наблюдения с приемной станцией.