У Празі учасники антиурядового мітингу намагалися здерти прапор України з музею

В суботу у Празі на Вацлавській площі відбувся антиурядовий мітинг, після якого частина протестувальників вирушила до будівлі Національного музею, вимагаючи прибрати український прапор.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Ceske noviny.

У суботу вдень кілька тисяч людей зібралися на антиурядову демонстрацію "Чехія проти бідності", яку скликала партія "Право на гідність" (PRO). Демонстрація розпочалася о 14:00 і тривала три години.

Після офіційного завершення заходу кілька сотень протестувальників рушили до Національного музею у верхній частині Вацлавської площі, на фасаді якого вивішено український прапор. Демонстранти закликали зірвати цей прапор, кілька сотень інших підтримали їх з іншого боку шосе, вигукуючи "зніми цю ганчірку". Пізніше вони продовжили вигукувати гасло "Чехія - чехам", яке через кілька хвилин змінили на "чеський прапор".

Поліція закликала демонстрантів піти з музею, на місце події прибули службовці у важкому спорядженні і заблокували вхід до музею. Пізніше прибуло підкріплення поліції. На сходах перед музеєм сталося кілька сутичок, натовп на протилежному боці шосе кричав поліції "ганьба" і "вони б'ють наших людей". Приблизно через годину протестувальники почали розходитися.

За словами прессекретаря поліції Віолети Сіршістової, кілька десятків людей намагалися потрапити до музею. "Ми затримали 18 осіб на місці за непокору заклику правоохоронців", - повідомила поліція в Твіттері. Двоє поліцейських були доставлені в лікарню з пораненнями.

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан назвав неприпустимими насильницькі висловлювання наприкінці демонстрації. "Я очікую, що організатори дистанціюються від цих проявів насильства. Складається враження, що вся так звана демонстрація проти бідності була лише прикриттям для проросійської провокації, і ми, безумовно, не можемо бути толерантними до таких проявів", - сказав міністр.

Національний музей у Twitter подякував поліції за забезпечення безпеки відвідувачів. Міністр культури Мартін Бакса також висловив подяку за професійне вирішення напруженої ситуації перед музеєм. "Право на демонстрацію не можна плутати з загрозою національній культурній спадщині", - написав він у соціальній мережі.

Як відомо, уряд Чехії послідовно виступає за підтримку України у її боротьбі проти російської агресії, надаючи в тому числі військову допомогу.

Так, протягом року міністерство оборони Чехії надало Україні 38 танків, 55 бойових машин піхоти (БМП), чотири одиниці авіаційної техніки, 13 самохідних гаубиць та інше озброєння.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що військова допомога Україні з боку чеського уряду з початку повномасштабного російського вторгнення вже становить 10 мільярдів чеських крон (422 мільйони євро), а оборонна промисловість Чехії відправила озброєння ще на 30 мільярдів крон (1,27 мільярда євро).