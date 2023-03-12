В Праге участники антиправительственного митинга пытались содрать флаг Украины с музея

В субботу в Праге на Вацлавской площади состоялся антиправительственный митинг, после которого часть протестующих отправилась к зданию Национального музея, требуя убрать украинский флаг.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Ceske noviny.

В субботу днем несколько тысяч человек собрались на антиправительственную демонстрацию "Чехия против бедности", которую созвала партия "Право на достоинство" (PRO). Демонстрация началась в 14:00 и продолжалась три часа.

После официального завершения мероприятия несколько сотен протестующих двинулись к Национальному музею в верхней части Вацлавской площади, на фасаде которого вывешен украинский флаг. Демонстранты призывали сорвать этот флаг, несколько сотен других поддержали их с другой стороны шоссе, выкрикивая "сними эту тряпку". Позже они продолжили выкрикивать лозунг "Чехия - чехам", который через несколько минут сменили на "чешский флаг".

Полиция призвала демонстрантов уйти из музея, на место происшествия прибыли служащие в тяжелом снаряжении и заблокировали вход в музей. Позже прибыло подкрепление полиции. На лестнице перед музеем произошло несколько стычек, толпа на противоположной стороне шоссе кричала полиции "позор" и "они бьют наших людей". Примерно через час протестующие начали расходиться.

По словам пресс-секретаря полиции Виолетты Сиршистовой, несколько десятков человек пытались попасть в музей. "Мы задержали 18 человек на месте за неповиновение призыву правоохранителей", - сообщила полиция в Твиттере. Двое полицейских были доставлены в больницу с ранениями.

Министр внутренних дел Вит Ракушан назвал недопустимыми насильственные высказывания в конце демонстрации. "Я ожидаю, что организаторы дистанцируются от этих проявлений насилия. Создается впечатление, что вся так называемая демонстрация против бедности была лишь прикрытием для пророссийской провокации, и мы, безусловно, не можем быть толерантными к таким проявлениям", - сказал министр.

Национальный музей в Twitter поблагодарил полицию за обеспечение безопасности посетителей. Министр культуры Мартин Бакса также выразил благодарность за профессиональное решение напряженной ситуации перед музеем. "Право на демонстрацию нельзя путать с угрозой национальному культурному наследию", - написал он в социальной сети.

Как известно, правительство Чехии последовательно выступает за поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя в том числе военную помощь.

Так, в течение года министерство обороны Чехии предоставило Украине 38 танков, 55 боевых машин пехоты (БМП), четыре единицы авиационной техники, 13 самоходных гаубиц и другое вооружение.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что военная помощь Украине со стороны чешского правительства с начала полномасштабного российского вторжения уже составляет 10 миллиардов чешских крон (422 миллиона евро), а оборонная промышленность Чехии отправила вооружения еще на 30 миллиардов крон (1,27 миллиарда евро).