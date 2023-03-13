ВМС Британії супроводжували російський фрегат, що наблизився до територіальних вод

Британські Королівські військово-морські сили в неділю направили з Плімута фрегат Portland для супроводу біля британських територіальних вод російського фрегата з керованими ракетами "Адмірал флоту Касатонов" і допоміжного танкера "Академік Пашин".

Про це йдеться в заяві британських військово-морських сил, яку цитує "Європейська правда".

Британський фрегат прослідкував за російськими суднами через Ла-Манш в неділю вранці, коли вони прямували до Північного моря, після чого ті вирушили на північ через Біскайську затоку.

HMS Portland із російським "Адміралом флоту Касатоновим" на тлі Фото: Королівські ВМС Британії

"Супровід російської оперативної групи разом з партнерами по Альянсу демонструє відданість Королівських ВМС і Альянсу НАТО підтримці морської безпеки, яка має вирішальне значення для наших національних інтересів", – прокоментував командир HMS Portland Ед Мосс-Ворд

"Адмірал флоту Касатонов", що входить до складу Північного флоту Росії, діє в Східному Середземномор'ї з початку 2022 року, тоді як "Академік Пашин" з’явився в регіоні наприкінці минулого року.

Як зазначається в повідомленні британських Королівських ВМС, російські судна пройшли через Гібралтарську протоку 8 березня, і військові кораблі НАТО супроводжували їх протягом усього шляху.

Своєю чергою в пресслужбі Північного флоту РФ 9 березня повідомили, що фрегат "Адмірал флоту Касатонов" у супроводі танкера "Академік Пашин" "завершив виконання завдань дальнього походу в Середземному морі і вийшов в Атлантику, де проведе низку корабельних навчань".

Нагадаємо, в лютому Бельгія розпочала розслідування після того, як біля узбережжя Північного моря було помічено, ймовірно, російський шпигунський корабель, що міг вести спостереження за трубопроводами та інфраструктурою зв’язку.