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ВМС Британії супроводжували російський фрегат, що наблизився до територіальних вод

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Понеділок, 13 березня 2023, 20:11

Британські Королівські військово-морські сили в неділю направили з Плімута фрегат Portland для супроводу біля британських територіальних вод російського фрегата з керованими ракетами "Адмірал флоту Касатонов" і допоміжного танкера "Академік Пашин".

Про це йдеться в заяві британських військово-морських сил, яку цитує "Європейська правда".

Британський фрегат прослідкував за російськими суднами через Ла-Манш в неділю вранці, коли вони прямували до Північного моря, після чого ті вирушили на північ через Біскайську затоку.

HMS Portland із російським
HMS Portland із російським "Адміралом флоту Касатоновим" на тлі
Фото: Королівські ВМС Британії

"Супровід російської оперативної групи разом з партнерами по Альянсу демонструє відданість Королівських ВМС і Альянсу НАТО підтримці морської безпеки, яка має вирішальне значення для наших національних інтересів", – прокоментував командир HMS Portland Ед Мосс-Ворд

"Адмірал флоту Касатонов", що входить до складу Північного флоту Росії, діє в Східному Середземномор'ї з початку 2022 року, тоді як "Академік Пашин" з’явився в регіоні наприкінці минулого року.

Як зазначається в повідомленні британських Королівських ВМС, російські судна пройшли через Гібралтарську протоку 8 березня, і військові кораблі НАТО супроводжували їх протягом усього шляху.

Своєю чергою в пресслужбі Північного флоту РФ 9 березня повідомили, що фрегат "Адмірал флоту Касатонов" у супроводі танкера "Академік Пашин" "завершив виконання завдань дальнього походу в Середземному морі і вийшов в Атлантику, де проведе низку корабельних навчань".

Нагадаємо, в лютому Бельгія розпочала розслідування після того, як біля узбережжя Північного моря було помічено, ймовірно, російський шпигунський корабель, що міг вести спостереження за трубопроводами та інфраструктурою зв’язку.

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Велика Британія Росія

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