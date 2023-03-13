ВМС Британии сопровождали российский фрегат, приблизившийся к территориальным водам

Британские Королевские военно-морские силы в воскресенье направили из Плимута фрегат Portland для сопровождения у британских территориальных вод российского фрегата с управляемыми ракетами "Адмирал флота Касатонов" и вспомогательного танкера "Академик Пашин".

Об этом говорится в заявлении британских военно-морских сил, которое цитирует "Европейская правда".

Британский фрегат проследил за российскими судами через Ла-Манш в воскресенье утром, когда они направлялись к Северному морю, после чего те отправились на север через Бискайский залив.

HMS Portland с российским "Адмиралом флота Касатоновым" на фоне ФОТО: КОРОЛЕВСКИЕ ВМС БРИТАНИИ

"Сопровождение российской оперативной группы вместе с партнерами по Альянсу демонстрирует приверженность Королевских ВМС и Альянса НАТО поддержке морской безопасности, которая имеет решающее значение для наших национальных интересов", - прокомментировал командир HMS Portland Эд Мосс-Ворд

"Адмирал флота Касатонов", входящий в состав Северного флота России, действует в Восточном Средиземноморье с начала 2022 года, тогда как "Академик Пашин" появился в регионе в конце прошлого года.

Как отмечается в сообщении британских Королевских ВМС, российские суда прошли через Гибралтарский пролив 8 марта, и военные корабли НАТО сопровождали их на протяжении всего пути.

В свою очередь в пресс-службе Северного флота РФ 9 марта сообщили, что фрегат "Адмирал флота Касатонов" в сопровождении танкера "Академик Пашин" "завершил выполнение задач дальнего похода в Средиземном море и вышел в Атлантику, где проведет ряд корабельных учений".

Напомним, в феврале Бельгия начала расследование после того, как у побережья Северного моря был замечен, вероятно, российский шпионский корабль, который мог вести наблюдение за трубопроводами и инфраструктурой связи.