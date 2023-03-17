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Міністр юстиції Німеччини: Путін розпалив криваву війну і повинен відповісти за це в суді

П'ятниця, 17 березня 2023, 20:37

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн схвально висловився про рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента РФ Владіміра Путіна за воєнні злочини в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

"Той, хто, як Путін, розпалив криваву війну, повинен відповісти за це в суді. Найкращим рішенням буде, якщо обвинувальний акт буде переданий до Міжнародного кримінального суду. Виданий зараз ордер на арешт за воєнні злочини є важливим сигналом рішучості", - сказав Бушман.

За його словами, також важливо продовжувати думати про інші моделі, як реалізувати послідовне кримінальне переслідування, наприклад, за допомогою спеціального трибуналу для переслідування злочину агресії.

Він додав, що з цих питань відбувається тісний обмін думками з міжнародними партнерами та інституціями, які вже проводять розслідування, наприклад, наступного понеділка в Лондоні на міжнародній конференції міністрів юстиції на підтримку розслідувань МКС.

"Ми всі об'єднані бажанням рішуче відреагувати на жахливі злочини в Україні", - сказав міністр.

Раніше головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що є переконливі докази, які свідчать, що Путін несе відповідальність за незаконну депортацію українських дітей з окупованих районів України.

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Німеччина Міжнародні суди

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