Министр юстиции Германии: Путин разжег кровавую войну и должен ответить за это в суде

Министр юстиции Германии Марко Бушманн приветствовал ордер на арест, выданный Международным уголовным судом на президента РФ Владимира Путина за военные преступления в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

"Тот, кто, как Путин, разжег кровавую войну, должен ответить за это в суде. Лучшим решением будет, если обвинительный акт будет передан в Международный уголовный суд. Выданный сейчас ордер на арест за военные преступления является важным сигналом решимости", - сказал Бушман.

По его словам, также важно продолжать думать о других моделях, как реализовать последовательное уголовное преследование, например, с помощью специального трибунала для преследования преступления агрессии.

Он добавил, что по этим вопросам происходит тесный обмен мнениями с международными партнерами и институтами, которые уже проводят расследования, например, в следующий понедельник в Лондоне на международной конференции министров юстиции в поддержку расследований МУС.

"Мы все объединены желанием решительно отреагировать на ужасные преступления в Украине", - сказал министр.

Ранее главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что есть убедительные доказательства, свидетельствующие, что Путин несет ответственность за незаконную депортацию украинских детей из оккупированных районов Украины.

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