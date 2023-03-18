Лідери Сербії та Косова прибули до Північної Македонії на переговори про нормалізацію відносин

Президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Косова Альбін Курті прибули в суботу до Північної Македонії для нового раунду переговорів з офіційними особами ЄС щодо імплементації угоди про нормалізацію відносин між Белградом і Приштиною.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Обидва лідери проведуть окремі зустрічі з керівником зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепом Боррелем перед тристоронньою сесією і пресконференцією, яка очікується пізніше у суботу.

"Я налаштований оптимістично", - сказав Курті напередодні зустрічей, які відбудуться в курортному місті Охрид у Північній Македонії.

"Я приїхав сюди з доброю метою, з доброю волею і вірою в те, що те, про що було домовлено раніше... буде продовжено тут, на переговорах щодо плану імплементації, і таким чином буде досягнуто остаточної домовленості про нормалізацію", - додав Курті.

Минулого місяця в Брюсселі Косово і Сербія погодилися на підтриману Заходом угоду про нормалізацію відносин після майже 10 років діалогу за посередництва ЄС, під час якого було досягнуто незначного прогресу. Однак, все ще необхідна згода щодо додатку про імплементацію плану, який буде в центрі уваги суботніх дискусій.

Вучич заявив раніше цього тижня, що не планує "нічого підписувати" під час переговорів з лідером Косова.

Між тим, Європейський Союз очікує, що Косово і Сербія у суботу досягнуть остаточної угоди про нормалізацію відносин.

Детальніше про потенційну угоду читайте у статті: Шанс, але не гарантія: чи здатна угода Сербії та Косова встановити мир на Балканах.