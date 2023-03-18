Лидеры Сербии и Косово прибыли в Северную Македонию на переговоры о нормализации отношений

Президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти прибыли в субботу в Северную Македонию для нового раунда переговоров с официальными лицами ЕС по имплементации соглашения о нормализации отношений между Белградом и Приштиной.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Оба лидера проведут отдельные встречи с руководителем внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем перед трехсторонней сессией и пресс-конференцией, которая ожидается позже в субботу.

"Я настроен оптимистично", - сказал Курти накануне встреч, которые состоятся в курортном городе Охрид в Северной Македонии.

"Я приехал сюда с доброй целью, с доброй волей и верой в то, что то, о чем было договорено ранее... будет продолжено здесь, на переговорах по плану имплементации, и таким образом будет достигнута окончательная договоренность о нормализации", - добавил Курти.

В прошлом месяце в Брюсселе Косово и Сербия согласились на поддержанное Западом соглашение о нормализации отношений после почти 10 лет диалога при посредничестве ЕС, во время которого был достигнут незначительный прогресс. Однако, все еще необходимо согласие по приложению об имплементации плана, который будет в центре внимания субботних дискуссий.

Вучич заявил ранее на этой неделе, что не планирует "ничего подписывать" во время переговоров с лидером Косово.

Между тем, Европейский Союз ожидает, что Косово и Сербия в субботу достигнут окончательного соглашения о нормализации отношений.

Подробнее о потенциальном соглашении читайте в статье: Шанс, но не гарантия: способно ли соглашение Сербии и Косово установить мир на Балканах.