Віцеканцлер Німеччини пропонує прив’язати експорт німецької зброї до цінностей
Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек закликав у майбутньому здійснювати експорт німецької зброї на основі цінностей.
Про це, як пише "Європейська правда", він сказав виданню Wirtschaftswoche.
За словами Габека, при затвердженні експортних рішень потрібно поставити запитання: "Хто є злочинцем, а хто - жертвою".
"Той факт, що було знято повне табу на постачання зброї до зон бойових дій, на мій погляд, є правильним рішенням щодо України", - зазначив Габек.
"З точки зору загальної політичної практики це може означати лише те, що в майбутньому ми повинні запитувати себе при видачі експортних ліцензій, хто є злочинцем, а хто жертвою, агресором та захисником – і приймати відповідні рішення", - додав він.
На думку Габека, Німеччина має постачати зброю країнам, "які близькі нам за цінностями, які є нашими партнерами", і бути більш жорсткою щодо диктатур.
Німеччина від Другої світової війни дотримувалася правила непостачання зброї в регіони конфліктів, але повномасштабна агресія Росії проти України все змінила.
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