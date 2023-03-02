Віцеканцлер Німеччини пропонує прив’язати експорт німецької зброї до цінностей

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек закликав у майбутньому здійснювати експорт німецької зброї на основі цінностей.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав виданню Wirtschaftswoche.

За словами Габека, при затвердженні експортних рішень потрібно поставити запитання: "Хто є злочинцем, а хто - жертвою".

"Той факт, що було знято повне табу на постачання зброї до зон бойових дій, на мій погляд, є правильним рішенням щодо України", - зазначив Габек.

"З точки зору загальної політичної практики це може означати лише те, що в майбутньому ми повинні запитувати себе при видачі експортних ліцензій, хто є злочинцем, а хто жертвою, агресором та захисником – і приймати відповідні рішення", - додав він.

На думку Габека, Німеччина має постачати зброю країнам, "які близькі нам за цінностями, які є нашими партнерами", і бути більш жорсткою щодо диктатур.

Німеччина від Другої світової війни дотримувалася правила непостачання зброї в регіони конфліктів, але повномасштабна агресія Росії проти України все змінила.

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