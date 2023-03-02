Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Вице-канцлер Германии предлагает привязать экспорт немецкого оружия к ценностям

Четверг, 2 марта 2023, 07:58

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал в будущем осуществлять экспорт немецкого оружия на основе ценностей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал изданию Wirtschaftswoche.

По словам Хабека, при утверждении экспортных решений нужно задать вопрос: "Кто является преступником, а кто - жертвой".

Второй крупнейший поставщик оружия Украине: как Путин изменил внешнюю политику Германии

"Тот факт, что было снято полное табу на поставки оружия в зоны боевых действий, на мой взгляд, является правильным решением в отношении Украины", - отметил Хабек.

"С точки зрения общей политической практики это может означать лишь то, что в будущем мы должны спрашивать себя при выдаче экспортных лицензий, кто является преступником, а кто жертвой, агрессором и защитником - и принимать соответствующие решения", - добавил он.

По мнению Хабека, Германия должна поставлять оружие странам, "которые близки нам по ценностям, которые являются нашими партнерами", и быть более жесткой в отношении диктатур.

Германия со Второй мировой войны придерживалась правила непоставки оружия в регионы конфликтов, но полномасштабная агрессия России против Украины все изменила.

Читайте больше в материале посла Германии в Украине Анки Фельдгузен Не только 18 танков Leopard 2: что предоставляет Германия для победы Украины в войне.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Война с РФ

Статьи

Остановить реванш: как Черногория будет делать решающий выбор между ЕС и "русским миром"

Впервые за всю современную историю Черногории вопрос сохранения ее независимости и целостности стоит так остро (укр.)
2 марта 2023 — Владимир Цибульник, для Европейской правды

Вернуть Крым – реально. Как Запад меняет отношение к военной победе Украины

"Это началось с Крыма, это закончится Крымом", – говорит Зеленский. Хотя есть предположение, что Крым освободят раньше Донбасса... (укр.)
1 марта 2023 — Euractiv, Александра Бжозовски

Как замороженные активы РФ помогут Украине: главные сценарии в работе у ЕС

ЕС остается на распутье в выборе механизмов предоставления Украине возмещения за совершенные РФ военные преступления (укр.)
1 марта 2023 — Софbя Косаревич, для Европейской правды