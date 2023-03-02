Вице-канцлер Германии предлагает привязать экспорт немецкого оружия к ценностям

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал в будущем осуществлять экспорт немецкого оружия на основе ценностей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал изданию Wirtschaftswoche.

По словам Хабека, при утверждении экспортных решений нужно задать вопрос: "Кто является преступником, а кто - жертвой".

"Тот факт, что было снято полное табу на поставки оружия в зоны боевых действий, на мой взгляд, является правильным решением в отношении Украины", - отметил Хабек.

"С точки зрения общей политической практики это может означать лишь то, что в будущем мы должны спрашивать себя при выдаче экспортных лицензий, кто является преступником, а кто жертвой, агрессором и защитником - и принимать соответствующие решения", - добавил он.

По мнению Хабека, Германия должна поставлять оружие странам, "которые близки нам по ценностям, которые являются нашими партнерами", и быть более жесткой в отношении диктатур.

Германия со Второй мировой войны придерживалась правила непоставки оружия в регионы конфликтов, но полномасштабная агрессия России против Украины все изменила.

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