Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

"Свобода висловлення поглядів": біля посольства РФ у Фінляндії спалили портрет Путіна

фото, відео
Четвер, 2 березня 2023, 22:48

Політичний консультант фінського "Союзу лівих сил" Хенрік Яаккола в четвер спалив портрет російського президента Владіміра Путіна навпроти посольства Росії у Гельсінкі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Путін геть, Росія геть! Цього четверга вдень біля посольства Росії було спалено портрет російського президента Владіміра Путіна. Перед посольством також була вивішена українська карикатура, що висміює Путіна", – написав Яаккола у Twitter, виклавши фото й відео акції.

У коментарі фінському агентству STT чоловік заявив, що здійснив акцію як приватна особа, а не представник "лівих". Про спалення портрету Путіна він також повідомив поліцію Гельсінкі, яка напередодні оголосила, що розслідує спалення фотографії президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана як наклеп.

"На мою думку, спалення фотографії політичного лідера в принципі не є кримінальним злочином, а є питанням свободи вираження поглядів", – пояснив свою позицію Яаккола і додав, що спаленням фото хотів показати, що думає про Путіна.

На акції до дня незалежності Фінляндії ультраправі спалили російський прапор

Поліція Гельсінкі дізналася про спалення фотографії Путіна біля посольства Росії лише після запиту STT.

"Поліція діятиме за стандартною процедурою, тобто, якщо буде потрібно, справа буде розслідувана. Якщо про це повідомлять, ми будемо розслідувати, чи було скоєно злочин", – сказав генеральний інспектор поліції Гельсінкі Юха Хаапалайнен.

Раніше головний інспектор поліції столиці Фінляндії Хейккі Порола пояснив, що спалення портрета саме по собі може бути злочином, але "коли щось спалюється в громадському місці, це привертає інтерес, і коли встановлено, що на малюнку зображений турецький президент, є підстави підозрювати, що було скоєно злочин, пов'язаний з наклепом".

Водночас він додав, що наклеп – це злочин, який вимагає позивача, і справа не буде розглядатися, якщо суб'єкт передбачуваного злочину не вимагає покарання.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Фінляндія Путін

Статті

Андрюс Кубілюс: Нам треба говорити про демократію в Росії, щоб допомогти Україні вступити в НАТО

"Що би Путін не робив – війна проти Грузії, напад на Україну в 2014 році, – з ним все одно підтримували діалог, домовлялися. Це було великою помилкою".
2 березня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Зупинити реванш: як Чорногорія робитиме вирішальний вибір між ЄС та "русскім міром"

Вперше за всю сучасну історію Чорногорії питання збереження її незалежності та цілісності стоїть так гостро.
2 березня 2023 — Володимир Цибульник, для Європейської правди

Повернути Крим – реально. Як Захід змінює ставлення до військової перемоги України

"Це почалося з Криму, це закінчиться Кримом", – каже Зеленський. Хоча є припущення, що Крим звільнять раніше за Донбас...
1 березня 2023 — Euractiv, Александра Бжозовскі