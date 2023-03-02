"Свобода висловлення поглядів": біля посольства РФ у Фінляндії спалили портрет Путіна

Політичний консультант фінського "Союзу лівих сил" Хенрік Яаккола в четвер спалив портрет російського президента Владіміра Путіна навпроти посольства Росії у Гельсінкі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Путін геть, Росія геть! Цього четверга вдень біля посольства Росії було спалено портрет російського президента Владіміра Путіна. Перед посольством також була вивішена українська карикатура, що висміює Путіна", – написав Яаккола у Twitter, виклавши фото й відео акції.

Putin alas, Venäjä ulos!



Tänään torstai-iltapäivänä Venäjän suurlähetystöllä poltettiin Venäjän presidentti Vladimir Putinin kuva.



Lisäksi suurlähetystön edustalla esiteltiin Putinia pilkkaavaa ukrainalaista pilapiirrosta.



Tiedoksi @HelsinkiPoliisi ! pic.twitter.com/gbZzgQq6rv — Henrik Jaakkola (@HenrikJaakkola) March 2, 2023

У коментарі фінському агентству STT чоловік заявив, що здійснив акцію як приватна особа, а не представник "лівих". Про спалення портрету Путіна він також повідомив поліцію Гельсінкі, яка напередодні оголосила, що розслідує спалення фотографії президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана як наклеп.

"На мою думку, спалення фотографії політичного лідера в принципі не є кримінальним злочином, а є питанням свободи вираження поглядів", – пояснив свою позицію Яаккола і додав, що спаленням фото хотів показати, що думає про Путіна.

Поліція Гельсінкі дізналася про спалення фотографії Путіна біля посольства Росії лише після запиту STT.

"Поліція діятиме за стандартною процедурою, тобто, якщо буде потрібно, справа буде розслідувана. Якщо про це повідомлять, ми будемо розслідувати, чи було скоєно злочин", – сказав генеральний інспектор поліції Гельсінкі Юха Хаапалайнен.

Раніше головний інспектор поліції столиці Фінляндії Хейккі Порола пояснив, що спалення портрета саме по собі може бути злочином, але "коли щось спалюється в громадському місці, це привертає інтерес, і коли встановлено, що на малюнку зображений турецький президент, є підстави підозрювати, що було скоєно злочин, пов'язаний з наклепом".

Водночас він додав, що наклеп – це злочин, який вимагає позивача, і справа не буде розглядатися, якщо суб'єкт передбачуваного злочину не вимагає покарання.