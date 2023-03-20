Міжнародний кримінальний суд проситиме додаткові кошти на розслідування воєнних злочинів РФ

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан у понеділок звернеться з проханням про виділення додаткових коштів для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда"

У понеділок в Лондоні відбудеться конференція, організована спільно урядами Великої Британії та Нідерландів з метою збору коштів для фінансування роботи МКС з розслідування воєнних злочинів в Україні.

Бюджет МКС не був збільшений, незважаючи на те, що в Україні працюють 40 слідчих.

Минулого тижня МКС оголосив про видачу ордера на арешт президента РФ Владіміра Путіна, що може послабити зростаючі вимоги з боку України та деяких експертів з міжнародного права щодо створення спеціального трибуналу для розгляду більш широкого кола злочинів агресії з боку Росії.

Хан завжди наполягав на тому, що МКС має необхідні повноваження для переслідування ролі російського керівництва у війні. Однак критики кажуть, що прогалина у підзвітності залишається, і що спеціальний трибунал був би більш ефективним інструментом, оскільки йому не потрібно було б доводити причинно-наслідковий зв'язок між окремими спеціальними воєнними злочинами і російським керівництвом.

Понад 40 країн беруть участь у конференції, яку проводять віце-прем'єр-міністр Великої Британії Домінік Рааб і міністр юстиції та безпеки Нідерландів Ділан Єшилгез-Зегеріус. Британія виділяє додатково 295 000 фунтів стерлінгів на фінансування роботи МКС

Міністр юстиції України Денис Малюська та генеральний прокурор Андрій Костін будуть присутні на засіданні. Вони не вважають, що ініціатива МКС щодо покарання за викрадення дітей, висунута минулого тижня, усуває необхідність створення спеціального трибуналу.

На конференції у Львові 3 березня було змінено повноваження спільної української групи з розслідування воєнних злочинів семи країн, щоб забезпечити майбутню роль нового міжнародного центру для судового переслідування злочину агресії проти України.

Деякі провідні країни, зокрема Британія, ще не підтримали ідею створення спеціального трибуналу, побоюючись, що це може підірвати роботу МКС, яка ще тільки зароджується.

Нагадаємо, Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.

Детально про те, що означає це рішення МКС, дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" та читайте у статті Суд замість трибуналу? Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо