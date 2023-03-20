МКС будет просить дополнительные средства на расследование военных преступлений РФ

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан в понедельник обратится с просьбой о выделении дополнительных средств для расследования военных преступлений России в Украине.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда"

В понедельник в Лондоне состоится конференция, организованная совместно правительствами Великобритании и Нидерландов с целью сбора средств для финансирования работы МУС по расследованию военных преступлений в Украине.

Бюджет МУС не был увеличен, несмотря на то, что в Украине работают 40 следователей.

На прошлой неделе МУС объявил о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина, что может ослабить растущие требования со стороны Украины и некоторых экспертов по международному праву о создании специального трибунала для рассмотрения более широкого круга преступлений агрессии со стороны России.

Хан всегда настаивал на том, что МУС имеет необходимые полномочия для преследования роли российского руководства в войне. Однако критики говорят, что пробел в подотчетности остается, и что специальный трибунал был бы более эффективным инструментом, поскольку ему не нужно было бы доказывать причинно-следственную связь между отдельными специальными военными преступлениями и российским руководством.

Более 40 стран участвуют в конференции, которую проводят вице-премьер-министр Великобритании Доминик Рааб и министр юстиции и безопасности Нидерландов Дилан Ешилгез-Зегериус. Британия выделяет дополнительно 295 000 фунтов стерлингов на финансирование работы МУС

Министр юстиции Украины Денис Малюська и генеральный прокурор Андрей Костин будут присутствовать на заседании. Они не считают, что инициатива МУС по наказанию за похищение детей, выдвинутая на прошлой неделе, устраняет необходимость создания специального трибунала.

На конференции во Львове 3 марта были изменены полномочия совместной украинской группы по расследованию военных преступлений семи стран, чтобы обеспечить будущую роль нового международного центра для судебного преследования преступления агрессии против Украины.

Некоторые ведущие страны, в частности Британия, еще не поддержали идею создания специального трибунала, опасаясь, что это может подорвать работу МУС, которая еще только зарождается.

Напомним, Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка.

Подробно о том, что означает это решение МУС, смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды" и читайте в статье Суд вместо трибунала? Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого мало