ЄС запровадив санкції проти вісьмох суддів, духовних осіб і депутатів Ірану

Рада Європейського Союзу в понеділок ухвалила рішення запровадити обмежувальні заходи проти восьми фізичних та однієї юридичної особи, відповідальних за серйозні порушення прав людини в Ірані.

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС, яке цитує "Європейська правда".

Санкції стосуються представників іранської судової влади, відповідальних за винесення смертних вироків у несправедливих судових процесах та за катування засуджених, а також консервативних священнослужителів, які "обмежують свободу дівчат і жінок або пропагують ненависть до них".

Також обмеження стосуються члена іранського Меджлісу (парламенту) і його представника в комісії з питань культури, речника Штабу із захисту праведного й заборони зла (який уже перебуває під санкціями ЄС. - Ред.), та керівника відділу з питань культури іранської телерадіокомпанії IRIB.

Крім того, у санкційний список потрапила Вища рада культурної революції – "орган, який просував кілька проєктів, що підривають свободу дівчат і жінок та дискримінують меншини", пояснюють у Раді Євросоюзу.

Після останнього рішення обмежувальні заходи ЄС застосовуються до 204 фізичних та 34 юридичних осіб Ірану. Вони передбачають заморожування активів, заборони на в'їзд до ЄС та заборони надавати кошти або економічні ресурси особам, включеним до переліку.

Також діє заборона на експорт до Ірану обладнання, яке може бути використане для внутрішніх репресій, та обладнання для моніторингу телекомунікацій.

Нагадаємо, протести спалахнули в Ірані в середині вересня 2022 року у зв'язку зі смертю Махси Аміні. 22-річна жінка померла після того, як її заарештувала поліція моралі за нібито порушення суворого дрес-коду.

Станом на кінець січня щонайменше чотири людини стратили з моменту початку демонстрацій після швидких та закритих судових процесів. Щонайменше 519 людей убили і понад 19 200 заарештували під час протестів.

Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій РНБО проти керівників армії Ірану.

За даними ЗМІ, Росія уклала з Іраном таємну угоду про повернення збагаченого урану.