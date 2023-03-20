ЕС ввел санкции против восьми судей, духовных лиц и депутатов Ирана

Совет Европейского Союза в понедельник принял решение ввести ограничительные меры в отношении восьми физических и одного юридического лица, ответственных за серьезные нарушения прав человека в Иране.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, которое цитирует "Европейская правда".

Санкции касаются представителей иранской судебной власти, ответственных за вынесение смертных приговоров в несправедливых судебных процессах и за пытки осужденных, а также консервативных священнослужителей, которые "ограничивают свободу девушек и женщин или пропагандируют ненависть к ним".

Также ограничения касаются члена иранского Маджлиса (парламента) и его представителя в комиссии по вопросам культуры, спикера Штаба по защите праведного и запрета зла (который уже находится под санкциями ЕС), и руководителя отдела по вопросам культуры иранской телерадиокомпании IRIB.

Кроме того, в санкционный список попал Высший совет культурной революции - "орган, который продвигал несколько проектов, подрывающих свободу девушек и женщин и дискриминирующих меньшинства", объясняют в Совете Евросоюза.

После последнего решения ограничительные меры ЕС применяются к 204 физическим и 34 юридическим лицам Ирана. Они предусматривают замораживание активов, запрет на въезд в ЕС и запрет предоставлять средства или экономические ресурсы лицам, включенным в перечень.

Также действует запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, и оборудования для мониторинга телекоммуникаций.

Напомним, протесты вспыхнули в Иране в середине сентября 2022 года в связи со смертью Махсы Амини. 22-летняя женщина умерла после того, как ее арестовала полиция морали за якобы нарушение строгого дресс-кода.

По состоянию на конец января по меньшей мере четыре человека были казнены с момента начала демонстраций после быстрых и закрытых судебных процессов. По меньшей мере 519 человек были убиты и более 19 200 арестованы во время протестов.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против руководителей армии Ирана.

По данным СМИ, Россия заключила с Ираном тайное соглашение о возвращении обогащенного урана.