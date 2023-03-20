У Польщі допускають подальші арешти у межах розслідування шпигунської мережі РФ

Заступник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Жарин вважає можливими додаткові арешти в межах розслідування про діяльність шпигунської мережі Росії, про викриття якої стало відомо минулого тижня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Жарин розповів в інтерв’ю PAP.

"Ми не виключаємо, що буде потреба в подальших арештах, тому що ми усвідомлюємо, що доказова база у цій справі величезна, вона ще аналізується, і ми побачимо, до чого прийдуть служби, розслідуючи цю справу. Ми, безумовно, не розглядаємо це розслідування як завершене провадження", – сказав він.

Польський урядовець підкреслив, що сьогодні головною метою Росії в Польщі є припинення польсько-української співпраці та західної військової підтримки, чому і була присвячена викрита шпигунська мережа.

"Фізична дестабілізація маршрутів, якими перевозиться зброя в Україну, є стратегічною метою Росії", – наголосив Жарин.

Минулого тижня польські ЗМІ повідомили, що Агентство внутрішньої безпеки Польщі ліквідувало шпигунську мережу, яка працювала на Росію й мала здійснювати підготовку до диверсійної діяльності в Польщі.

Пізніше очільник польського МВС Маріуш Камінський розповів, що Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало дев’ять людей, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії, щодо шести з них суд ухвалив рішення про арешт.

За попередніми даними, у співпраці з російськими спецслужбами підозрювані здійснювали розвідувальну діяльність проти Польщі та готували диверсійні акти в інтересах російської розвідки. Вони займались виявленням і документування залізничних перевезень зброї, що здійснювалися до України.