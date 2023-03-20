Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Польше допускают дальнейшие аресты в рамках расследования шпионской сети РФ

Понедельник, 20 марта 2023, 19:47

Заместитель министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарин считает возможными дополнительные аресты в рамках расследования о деятельности шпионской сети России, о разоблачении которой стало известно на прошлой неделе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Жарин рассказал в интервью PAP.

"Мы не исключаем, что будет потребность в дальнейших арестах, потому что мы осознаем, что доказательная база по этому делу огромная, она еще анализируется, и мы увидим, к чему придут службы, расследуя это дело. Мы, безусловно, не рассматриваем это расследование как завершенное производство", - сказал он.

Польский чиновник подчеркнул, что сегодня главной целью России в Польше является прекращение польско-украинского сотрудничества и западной военной поддержки, чему и была посвящена разоблаченная шпионская сеть.

Министр обороны Польши подтвердил раскрытие шпионской сети РФ

"Физическая дестабилизация маршрутов, по которым перевозится оружие в Украину, является стратегической целью России", - подчеркнул Жарин.

На прошлой неделе польские СМИ сообщили, что Агентство внутренней безопасности Польши ликвидировало шпионскую сеть, которая работала на Россию и должна была осуществлять подготовку к диверсионной деятельности в Польше.

Позже глава польского МВД Мариуш Каминский рассказал, что Агентство внутренней безопасности Польши задержало девять человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России, в отношении шести из них суд принял решение об аресте.

По предварительным данным, в сотрудничестве с российскими спецслужбами подозреваемые осуществляли разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсионные акты в интересах российской разведки. Они занимались выявлением и документированием железнодорожных перевозок оружия, которые осуществлялись в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша

Статьи

"Нет оснований для позитива в отношении России, это угроза на поколения". Интервью премьера Латвии

Кришьянис Кариньш: "Я не вижу варианта, при котором Украина проиграла бы войну. И не вижу варианта, при котором Россия бы победила" (укр.)
20 марта 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

100 млрд на спасение от финансового кризиса: зачем Швейцария финансирует поглощение Credit Suisse

Крах второго по величине банка Швейцарии мог дать старт новому финансовому кризису в Европе. Поэтому власти были вынуждены идти на крайние меры.
20 марта 2023 — Swissinfo

Мир на честном слове: почему договоренность Сербии и Косова стала победой ЕС

Встреча в Охриде стала триумфом европейской дипломатии – ЕС получил все необходимые гарантии от Сербии и Косово по выполнению мирного соглашения (укр.)
20 марта 2023 — Юрий Панченко, Европейская правда