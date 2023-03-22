ЄС і НАТО пора очолити представникам Східної Європи – прем’єрка Естонії

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що на керівні посади в Європейському Союзі та Північноатлантичному Альянсі під час наступних виборів повинні претендувати також представники країн Східної Європи.

Як пише "Європейська правда", таку думку вона озвучила в інтерв’ю Politico напередодні саміту ЄС.

"Ми є членами НАТО і Європейського Союзу вже 19 років. Хіба в нас... гірші люди, ніж "старі" європейці? Чи ми ще не там?. Гадаю, відповідь – ні, насправді в нас дуже хороші люди", – підкреслила естонська прем’єрка.

Вона вважає, що представники східноєвропейських країн повинні бути "на прикметі для керівних посад", оскільки довели свою спроможність і в Євросоюзі, і в Альянсі.

На чолі трьох головних інституцій ЄС – Європейської комісії, Європейської ради та Європейського парламенту – наразі немає жодного представника Східної Європи; крім того, жоден східноєвропеєць ніколи не очолював НАТО.

Винятком став лише колишній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який очолював Європейську раду з 2014 по 2019 роки.

Прем’єрка Естонії також прокоментувала чутки, буцімто її розглядають як кандидатуру на посаду наступного генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу.

"Це великий комплімент для мене і для моєї країни, що нас вважають рівними за столом переговорів… Я щойно виграла вибори, й ніхто зі мною про це не говорив", – сказала вона, додавши, однак, що "плітки дуже цікаві".

Як відомо, чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг, який на цій посаді з 1 жовтня 2014 року, мав скласти повноваження ще у минулому році і планував очолити центральний банк у рідній Норвегії, але у зв’язку з нападом Росії на Україну термін його повноважень вирішили продовжити до 30 вересня 2023 року.

Зараз більшість союзників також вважають за краще не змінювати очільника Альянсу і неофіційно нібито домовилися про продовження повноважень Столтенберга до квітня 2024 року. Втім, сам Єнс Столтенберг хотів би залишити посаду восени цього року.

Що стосується євроінституцій, то їхній керівний склад буде оновлено у 2024 році після чергових виборів до Європейського парламенту.