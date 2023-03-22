ЕС и НАТО пора возглавить представителям Восточной Европы - премьер Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что на руководящие должности в Европейском Союзе и Североатлантическом Альянсе во время следующих выборов должны претендовать также представители стран Восточной Европы.

Как пишет "Европейская правда", такое мнение она озвучила в интервью Politico накануне саммита ЕС.

"Мы являемся членами НАТО и Европейского Союза уже 19 лет. Разве у нас... хуже люди, чем "старые" европейцы? Или мы еще не там? Думаю, ответ - нет, на самом деле у нас очень хорошие люди", - подчеркнула эстонский премьер.

Она считает, что представители восточноевропейских стран должны быть "на примете для руководящих должностей", поскольку доказали свою состоятельность и в Евросоюзе, и в Альянсе.

Во главе трех главных институтов ЕС - Европейской комиссии, Европейского совета и Европейского парламента - пока нет ни одного представителя Восточной Европы; кроме того, ни один восточноевропеец никогда не возглавлял НАТО.

Исключением стал лишь бывший премьер-министр Польши Дональд Туск, который возглавлял Европейский совет с 2014 по 2019 годы.

Премьер Эстонии также прокомментировала слухи, будто ее рассматривают как кандидатуру на должность следующего генерального секретаря Североатлантического Альянса.

"Это большой комплимент для меня и для моей страны, что нас считают равными за столом переговоров... Я только что выиграла выборы, и никто со мной об этом не говорил", - сказала она, добавив, однако, что "сплетни очень интересны".

Как известно, действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг, который на этой должности с 1 октября 2014 года, должен был сложить полномочия еще в прошлом году и планировал возглавить центральный банк в родной Норвегии, но в связи с нападением России на Украину срок его полномочий решили продлить до 30 сентября 2023 года.

Сейчас большинство союзников также предпочитают не менять главу Альянса и неофициально якобы договорились о продлении полномочий Столтенберга до апреля 2024 года. Впрочем, сам Йенс Столтенберг хотел бы покинуть пост осенью этого года.

Что касается евроинститутов, то их руководящий состав будет обновлен в 2024 году после очередных выборов в Европейский парламент.