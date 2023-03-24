На сході Іспанії через лісову пожежу евакуювали сотні людей

На сході Іспанії у четвер почалася лісова пожежа в гірській місцевості, через яку сотні людей евакуювали з довколишніх населених пунктів.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Пожежники отримали повідомлення про пожежу поблизу Вільянуева-де-Вівер в регіоні Валенсія незадовго до 13:00 за місцевим часом.

(19:03h) Se retiran todos los medios aéreos del #IFVillanuevaViver pic.twitter.com/YW0rsHr48e — Emergències 112CV (@GVA112) March 23, 2023

Понад 1000 людей з трьох навколишніх сіл були змушені покинути свої домівки. Аварійні служби повідомили, що створили притулок для 600 осіб і польовий госпіталь.

За оцінками валенсійської влади, периметр території, спустошеної за кілька годин руйнівною пожежею становить близько 1000 гектарів.

Державне метеорологічне агентство повідомило, що "несприятливі погодні умови, особливо враховуючи таку ранню пору року, призвели до швидкого поширення" пожежі. О 15:00"спостерігався південний і південно-західний вітер, відносна вологість нижче 30% і температура майже +25 градусів.

До боротьби з вогнем залучили 10 літаків, два десятки пожежних машин та військових. Влада заявила, що вогонь вдалося взяти під контроль і сподівається, що в п'ятницю його зможуть загасити.

Зима 2022-23 років у північній півкулі була другою найтеплішою за всю історію спостережень і незвично сухою. У західній і південно-східній Європі зима була сухішою, ніж у середньому, а в лютому в деяких районах спостерігався рекордно низький рівень вологості ґрунту.