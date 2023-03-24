На востоке Испании из-за лесного пожара эвакуировали сотни людей

На востоке Испании в четверг начался лесной пожар в горной местности, из-за которого сотни людей эвакуировали из близлежащих населенных пунктов.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Пожарные получили сообщение о пожаре вблизи Вильянуэва-де-Вивер в регионе Валенсия незадолго до 13:00 по местному времени.

(19:03h) Se retiran todos los medios aéreos del #IFVillanuevaViver pic.twitter.com/YW0rsHr48e — Emergències 112CV (@GVA112) March 23, 2023

Более 1000 человек из трех окрестных сел были вынуждены покинуть свои дома. Аварийные службы сообщили, что создали убежище для 600 человек и полевой госпиталь.

По оценкам валенсийских властей, периметр территории, опустошенной за несколько часов разрушительным пожаром составляет около 1000 гектаров.

Государственное метеорологическое агентство сообщило, что "неблагоприятные погодные условия, особенно учитывая столь раннее время года, привели к быстрому распространению" пожара. В 15:00 "наблюдался южный и юго-западный ветер, относительная влажность ниже 30% и температура почти +25 градусов.

К борьбе с огнем привлекли 10 самолетов, два десятка пожарных машин и военных. Власти заявили, что огонь удалось взять под контроль и надеются, что в пятницу его смогут потушить.

Зима 2022-23 годов в северном полушарии была второй самой теплой за всю историю наблюдений и необычно сухой. В западной и юго-восточной Европе зима была суше, чем в среднем, а в феврале в некоторых районах наблюдался рекордно низкий уровень влажности почвы.