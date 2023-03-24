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Португалія виділить 75 тисяч євро на збір доказів воєнних злочинів в Україні та направить експертів

П'ятниця, 24 березня 2023, 09:39

Португалія зробить фінансовий внесок для підтримки збору доказів воєнних злочинів в Україні, а також може направити експертів зі свого головного органу кримінального розслідування - Судової поліції (PJ) - та Національного інституту судової медицини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Euractiv.

Міністерство юстиції повідомило, що міністр Катаріна Сарменто е Кастро оголосила про добровільний внесок у розмірі 75 тисяч євро на підтримку міжнародного збору судових доказів на території України, але розглядаються й інші форми співпраці.

"Що стосується підтримки розслідувань Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів, скоєних в Україні, зокрема злочину агресії, Португалія вже надала додаткову підтримку шляхом відрядження національного експерта з Судової поліції та авансової сплати національного внеску до МКС", - повідомили у міністерстві.

У міністерстві заявили, що уряд розглядає можливість "відрядження експертів з прокуратури та Національного інституту судової медицини і криміналістики для роботи в судово-медичних групах на місцях на ротаційній основі".

Цього тижня представники понад 40 країн зустрілися в Лондоні, щоб обговорити подальшу підтримку незалежного МКС, який розслідує воєнні злочини в Україні.

На сьогодні ЄС оголосив про виділення понад 10 мільйонів євро фінансової підтримки з боку країн-членів на ці цілі.

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Португалія Війна з РФ

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