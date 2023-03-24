Португалия выделит 75 тысяч евро на сбор доказательств военных преступлений в Украине и направит экспертов

Португалия сделает финансовый вклад в поддержку сбора доказательств военных преступлений в Украине, а также может направить экспертов из своего главного органа уголовного расследования - Судебной полиции (PJ) - и Национального института судебной медицины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Euractiv.

Министерство юстиции сообщило, что министр Катарина Сарменто объявила о добровольном взносе в размере 75 тысяч евро в поддержку международного сбора судебных доказательств на территории Украины, но рассматриваются и другие формы сотрудничества.

"Что касается поддержки расследований Международным уголовным судом военных преступлений, совершенных в Украине, в частности преступления агрессии, то Португалия уже оказала дополнительную поддержку путем командировки национального эксперта из Судебной полиции и авансовой уплаты национального взноса в МУС", - сообщили в министерстве.

В министерстве заявили, что правительство рассматривает возможность "командировки экспертов из прокуратуры и Национального института судебной медицины и криминалистики для работы в судебно-медицинских группах на местах на ротационной основе".

На этой неделе представители более 40 стран встретились в Лондоне, чтобы обсудить дальнейшую поддержку независимого МУС, который расследует военные преступления в Украине.

На сегодня Евросоюз объявил о выделении более 10 миллионов евро финансовой поддержки со стороны стран-членов на эти цели.