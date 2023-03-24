Уряд Іспанії – під вогнем критики через поліцейських, що спали з активістами заради інформації

Уряд Іспанії опинився під ударом через звинувачення в тому, що поліцейські проникали в ліві та зелені групи і вступали в сексуальні стосунки з активістами, щоб завоювати їхню довіру та отримати інформацію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Скандал розгорівся, коли в січні каталонське видання La Directa повідомило, що офіцер поліції на ім'я Даніель Ернандес з 2020 року мав сексуальні стосунки з різними учасницями барселонського сквоту та ультралівих рухів.

За даними іншого видання, що базується в каталонській столиці, в одному випадку інтимні стосунки тривали майже рік.

Шість жінок подали скаргу на офіцера, звинувативши його в сексуальному насильстві. Вони стверджують, що їхня сексуальна згода була отримана на основі брехні.

Одна з адвокатів жінок, Мірея Салазар, розповіла, що метою скарги було "дізнатися, наскільки далеко заходять подібні практики, які, на нашу думку, не мають жодного юридичного обґрунтування".

Скандал поглибився після того, як минулого тижня мадридський осередок групи кліматичних активістів Extinction Rebellion заявив, що до нього проникла жінка-поліцейський, яка "мала сексуальні стосунки щонайменше з одним з його членів".

Цей випадок нагадує британську справу Кейт Вілсон, екологічної активістки, яку обманом втягнули в сексуальні стосунки з офіцером під прикриттям, які тривали протягом майже двох років.

У знаковому рішенні 2021 року суд дійшов висновку, що поліція порушила її права людини.

В Іспанії справа Ернандес викликала обурення, особливо в північно-східному регіоні Каталонії, де у 2017 році невдала спроба проголошення незалежності спричинила найгіршу за останні десятиліття політичну кризу в країні.

Це сталося після того, як минулого року уряд Іспанії визнав, що шпигував за мобільними телефонами 18 лідерів каталонських сепаратистів, використовуючи ізраїльське шпигунське програмне забезпечення Pegasus.

"Де ваша моральна межа, де ваша етична межа?" запитав Габріель Руфіан, провідний законодавець каталонської сепаратистської партії ERC, прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса минулого місяця під час дебатів у парламенті.

"Це не лише загроза політичним свободам, ідеологічним свободам, але й, здається, сексуальним свободам", - додав він, посилаючись на справу барселонського поліцейського під прикриттям.

Коаліційний уряд Санчеса, що складається з лівої коаліції меншості, регулярно покладається на ERC при ухваленні законів у парламенті.

Критика також лунала з боку ліворадикальної партії Podemos, молодшого партнера соціалістів Санчеса по коаліції.

"Це насильство над жінками, - заявила державний секретар з питань рівності Анхела Родрігес з Podemos.

Під час нещодавніх дебатів у парламенті міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка відкинув звинувачення ERC у "незаконній діяльності" поліції як брехню.

Нагадаємо, Конгрес депутатів, нижня палата парламенту Іспанії, як і очікувалось, у середу не підтримав ініційований ультраправою партією Vox вотум недовіри уряду прем’єр-міністра Педро Санчеса.