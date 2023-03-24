Правительство Испании - под огнем критики из-за полицейских, спавших с активистами ради информации

Правительство Испании оказалось под ударом из-за обвинений в том, что полицейские проникали в левые и зеленые группы и вступали в сексуальные отношения с активистами, чтобы завоевать их доверие и получить информацию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Скандал разгорелся, когда в январе каталонское издание La Directa сообщило, что офицер полиции по имени Даниэль Эрнандес с 2020 года имел сексуальные отношения с различными участницами барселонского сквота и ультралевых движений.

По данным другого издания, базирующегося в каталонской столице, в одном случае интимные отношения продолжались почти год.

Шесть женщин подали жалобу на офицера, обвинив его в сексуальном насилии. Они утверждают, что их сексуальное согласие было получено на основе лжи.

Одна из адвокатов женщин, Мирея Салазар, рассказала, что целью жалобы было "узнать, насколько далеко заходят подобные практики, которые, по нашему мнению, не имеют никакого юридического обоснования".

Скандал углубился после того, как на прошлой неделе мадридская ячейка группы климатических активистов Extinction Rebellion заявила, что в нее проникла женщина-полицейский, которая "имела сексуальные отношения по меньшей мере с одним из его членов".

Этот случай напоминает британское дело Кейт Уилсон, экологической активистки, которую обманом втянули в сексуальные отношения с офицером под прикрытием, которые продолжались в течение почти двух лет.

В знаковом решении 2021 года суд пришел к выводу, что полиция нарушила ее права человека.

В Испании дело Эрнандес вызвало возмущение, особенно в северо-восточном регионе Каталонии, где в 2017 году неудачная попытка провозглашения независимости вызвала худший за последние десятилетия политический кризис в стране.

Это произошло после того, как в прошлом году правительство Испании признало, что шпионило за мобильными телефонами 18 лидеров каталонских сепаратистов, используя израильское шпионское программное обеспечение Pegasus.

"Где ваша моральная граница, где ваша этическая граница?" спросил Габриэль Руфиан, ведущий законодатель каталонской сепаратистской партии ERC, премьер-министра Испании Педро Санчеса в прошлом месяце во время дебатов в парламенте.

"Это не только угроза политическим свободам, идеологическим свободам, но и, кажется, сексуальным свободам", - добавил он, ссылаясь на дело барселонского полицейского под прикрытием.

Коалиционное правительство Санчеса, состоящее из левой коалиции меньшинства, регулярно полагается на ERC при принятии законов в парламенте.

Критика также звучала со стороны леворадикальной партии Podemos, младшего партнера социалистов Санчеса по коалиции.

"Это насилие над женщинами, - заявила государственный секретарь по вопросам равенства Анхела Родригес из Podemos.

Во время недавних дебатов в парламенте министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка отверг обвинения ERC в "незаконной деятельности" полиции как ложь.

Напомним, Конгресс депутатов, нижняя палата парламента Испании, как и ожидалось, в среду не поддержал инициированный ультраправой партией Vox вотум недоверия правительству премьер-министра Педро Санчеса.