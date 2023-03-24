The Times: біля "Північних потоків" незадовго до вибухів пропливали судна Данії та Швеції

Військові кораблі Данії та Швеції у вересні 2022 року пропливали біля району в Балтійському морі, де незабаром стались вибухи на російських газогонах "Північні потоки".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в матеріалі The Times.

Як підтвердили журналісти видання за допомогою даних сервісу MarineTraffic, за чотири дні до вибухів данський військовий корабель P524 "Німфен", який відстежує російські судна, відхилився від свого звичайного маршруту патрулювання.

"Вперше за багато років він обігнув балтійський острів Борнхольм і попрямував на північний схід до зовнішньої межі досяжності данських радарів. Він зупинився на пів години, розвернувся і вимкнув свій транспондер, зникнувши на кілька годин з міжнародних систем стеження", – пише The Times.

Після цього літак-розвідник військово-повітряних сил Швеції почав здійснювати польоти в районі, на місце також вирушив шведський корвет.

Чому саме військові судна Данії та Швеції перебували в тому районі, публічно невідомо. Один із опитаних The Times аналітиків припускає, що вони могли зафіксувати російський підводний човен, який перебував у морі з вимкненим транспондером.

Раніше в четвер Данське енергетичне агентство запросило власника трубопроводу, компанію Nord Stream 2 AG, допомогти підняти неідентифікований об'єкт, знайдений поблизу єдиного неушкодженого газопроводу на дні Балтійського моря.

Росія вже давно наполягає на те, щоб її долучили до розслідування вибухів на газопроводах. Раніше в Данії заявляли, що такого дозволу не дадуть.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не причетна до вибухів, які сталися у вересні на гілках російських газопроводів "Північний потік", та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.