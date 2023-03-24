The Times: возле "Северных потоков" незадолго до взрывов проплывали суда Дании и Швеции

Военные корабли Дании и Швеции в сентябре 2022 года проплывали возле района в Балтийском море, где вскоре произошли взрывы на российских газопроводах "Северные потоки".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале The Times.

Как подтвердили журналисты издания с помощью данных сервиса MarineTraffic, за четыре дня до взрывов датский военный корабль P524 "Нимфен", который отслеживает российские суда, отклонился от своего обычного маршрута патрулирования.

"Впервые за много лет он обогнул балтийский остров Борнхольм и направился на северо-восток к внешней границе досягаемости датских радаров. Он остановился на полчаса, развернулся и выключил свой транспондер, исчезнув на несколько часов из международных систем слежения", - пишет The Times.

После этого самолет-разведчик военно-воздушных сил Швеции начал совершать полеты в районе, на место также отправился шведский корвет.

Почему именно военные суда Дании и Швеции находились в том районе, публично неизвестно. Один из опрошенных The Times аналитиков предполагает, что они могли зафиксировать российскую подводную лодку, которая находилась в море с выключенным транспондером.

Ранее в четверг Датское энергетическое агентство пригласило владельца трубопровода, компанию Nord Stream 2 AG, помочь поднять неидентифицированный объект, найденный вблизи единственного неповрежденного газопровода на дне Балтийского моря.

Россия уже давно настаивает на том, чтобы ее приобщили к расследованию взрывов на газопроводах. Ранее в Дании заявляли, что такого разрешения не дадут.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не причастна к взрывам, которые произошли в сентябре на ветках российских газопроводов "Северный поток", и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.