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В Германии вынесли первый приговор участнику движения "райхсбюргеров", отрицающему существование страны

Пятница, 24 марта 2023, 22:08

Земельный суд немецкого города Штутгарт в пятницу признал подозреваемого в принадлежности к немецкому ультраправого движения "райхсбюргеров" виновным в покушении на убийство и приговорил к 10 годам заключения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

62-летнего "райхсбюргера" признали виновным в покушении на убийство, нанесении телесных повреждений, сопротивлении и нападении на правоохранителей, самовольном оставлении места ДТП и вождении в нетрезвом состоянии.

Судьи назвали доказанным тот факт, что подсудимый действовал, руководствуясь идеологией, согласно которой закон на него не распространяется. В сообщениях в чате и письмах он называл полицейских "боевиками" и "террористами", а в 2021 году заявил, что имеет право "ликвидировать [их] без наказания".

В основном эпизоде обвинения патруль полиции трижды безуспешно пытался остановить мужчину за превышение скорости, сообщил суд. Во время второй остановки мужчина въехал в полицейского, нанеся ему серьезные травмы головы. Мужчина был остановлен другим патрулем после того, как полиция сделала 25 выстрелов по его машине.

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Подсудимый также якобы напал на женщину в 2021 году после того, как она отказалась продать ему алкоголь, поскольку на нем не было медицинской маски.

Мужчину в конце концов обязали выплатить 30 тысяч евро компенсации пострадавшему полицейскому. Кроме того, у него изъяли водительские права и конфисковали автомобиль.

62-летний осужденный стал первым подозреваемым членом группы "райхсбюргеров", которому федеральный прокурор предъявил обвинение в суде.

Приговор был вынесен через два дня после того, как полиция провела серию рейдов, связанных с "райхсбюргерами", которые охватили восемь немецких земель и соседнюю федеральную землю Швицланд.

"Райхсбюргеры", что в переводе с немецкого означает "граждане Рейха", являются ультраправой группой, отрицающей легитимность современного немецкого государства. Они считают, что Германский Рейх, основанный в 1871 году, все еще существует.

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