Перша велика пожежа в році вже знищила 4000 гектарів лісу в Іспанії

Лісова пожежа, яка розпочалася в четвер в іспанському містечку Вільянуева-де-Вівер, спустошила близько 4 000 гектарів лісового масиву, а також невелике село Ла-Гарсія.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

Окрім постраждалого району, були евакуйовані села Сан-Агустін-де-Ель-Кабальєро, Лос-Пейрос і Мас-де-лос-Пасторес. Загалом евакуювали понад 1500 людей.

Даніель Рієра, представник регіоналістичної партії PAR, стурбований зміною вітру цієї суботи, який повернув на південь, тобто в бік міста Теруель.

Президенти Валенсійського співтовариства і Арагону, соціалісти Сімо Пуч і Хав'єр Ламбан, відповідно, попередили цієї суботи з передового командного пункту, що зміна вітру загрожує місту Теруель, як і минулого четверга. Вогонь просувається з "великою ненажерливістю", хоча 40-кілометровий периметр пожежі зберігається.

Як зазначається, поки немає підстав вважати, що стихію вдасться приборкати найближчим часом.

Завдяки підвищенню вологості до 80%, наземним засобам вдалося в п'ятницю ввечері не допустити, щоб полум'я перетнуло шосе CV-195 в Монтан-і-Монтанехос, і що, принаймні, "периметр не збільшився".

Очікується, що в другій половині дня вітер буде нестійким, а завтра, в неділю, очікується прихід західного вітру, гарячого і сухого, який значно підвищить температуру. Це означатиме нову зміну курсу для полум'я, яке повернеться в бік Кастельйона.

В суботу в гасінні пожежі беруть участь близько 500 пожежників і 20 літаків.

Зима 2022-23 років у північній півкулі була другою найтеплішою за всю історію спостережень і незвично сухою. У західній і південно-східній Європі зима була сухішою, ніж у середньому, а в лютому в деяких районах спостерігався рекордно низький рівень вологості ґрунту.

Нагадаємо, лісова пожежа в гірській місцевості на сході Іспанії почалася у четвер.