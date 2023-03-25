Первый крупный пожар в году уже уничтожил 4000 гектаров леса в Испании

Лесной пожар, который начался в четверг в испанском городке Вильянуэва-де-Вивер, опустошил около 4 000 гектаров лесного массива, а также небольшую деревню Ла-Гарсия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.

Кроме пострадавшего района, были эвакуированы села Сан-Агустин-де-Эль-Кабальеро, Лос-Пейрос и Мас-де-лос-Пасторес. Всего эвакуировали более 1500 человек.

Даниэль Риера, представитель регионалистской партии PAR, обеспокоен изменением ветра в эту субботу, который повернул на юг, то есть в сторону города Теруэль.

Президенты Валенсийского сообщества и Арагона, социалисты Симо Пуч и Хавьер Ламбан, соответственно, предупредили в эту субботу с передового командного пункта, что изменение ветра угрожает городу Теруэль, как и в прошлый четверг. Огонь продвигается с "большой прожорливостью", хотя 40-километровый периметр пожара сохраняется.

Как отмечается, пока нет оснований полагать, что стихию удастся обуздать в ближайшее время.

Благодаря повышению влажности до 80%, наземным средствам удалось в пятницу вечером не допустить, чтобы пламя пересекло шоссе CV-195 в Монтан-и-Монтанехос, и что, по крайней мере, "периметр не увеличился".

Ожидается, что во второй половине дня ветер будет неустойчивым, а завтра, в воскресенье, ожидается приход западного ветра, горячего и сухого, который значительно повысит температуру. Это будет означать новую смену курса для пламени, которое вернется в сторону Кастельона.

В субботу в тушении пожара участвуют около 500 пожарных и 20 самолетов.

Зима 2022-23 годов в северном полушарии была второй самой теплой за всю историю наблюдений и необычно сухой. В западной и юго-восточной Европе зима была суше, чем в среднем, а в феврале в некоторых районах наблюдался рекордно низкий уровень влажности почвы.

Напомним, лесной пожар в горной местности на востоке Испании начался в четверг.