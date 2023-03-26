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Канадська компанія планує купити Гельсінську судноверф, що належить росіянам 

Неділя, 26 березня 2023, 11:46

Канадська суднобудівна компанія Davie планує купити Гельсінську суднобудівну верф, яка зазнає фінансових труднощів через санкції, введені проти Росії.

Про це стало відомо фінському виданню Helsingin Sanomat.

Таємні переговори про купівлю велися ще з початку року, станом на сьогодні вже просунулися досить далеко, повідомляє видання.

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"Якщо нам вдасться завершити угоду, ми зможемо створити провідну арктичну криголамну компанію в світі", - прокоментував директор з комунікацій Davie Пол Барретт, який брав участь у переговорах 

За його словами, у найкращому випадку можлива угода може бути завершена протягом тижнів. На цьому етапі переговорів у компанії не говорять про договірну ціну закупівлі.

Верф у Гельсінкі має значний світовий досвід у будівництві арктичних суден. Вона майже рік шукала нового власника.

Зараз верф належить кіпрській інвестиційній компанії Algador Holdings, заснованій російськими бізнесменами Рішатом Багаутдіновим і Владіміром Касьяненком.

Через санкції Європейського Союзу верф не може продавати кораблі до Росії, яка є її найважливішим експортним ринком. Жодних санкцій проти верфі та її власників не запроваджено.

Верф у Гельсінкі спеціалізується на криголамах і спеціальних суднах для арктичних умов. Останніми роками там також будують відносно невеликі круїзні лайнери.

У вересні Міністерство закордонних справ Фінляндії не надало дозвіл на експорт криголаму на замовлення російської гірничо-металургійної компанії "Норнікель". 

На тлі санкційних обмежень експорт Фінляндії в Росію у 2022 році впав більше ніж на 70%, а імпорт із Росії – на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року.


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Фінляндія Росія санкції

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