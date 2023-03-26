Канадская компания планирует купить Хельсинскую судоверфь, принадлежащую россиянам

Канадская судостроительная компания Davie планирует купить Хельсинскую судостроительную верфь, которая испытывает финансовые трудности из-за санкций, введенных против России.

Об этом стало известно финскому изданию Helsingin Sanomat.

Тайные переговоры о покупке велись еще с начала года, по состоянию на сегодня уже продвинулись достаточно далеко, сообщает издание.

"Если нам удастся завершить сделку, мы сможем создать ведущую арктическую ледокольную компанию в мире", - прокомментировал директор по коммуникациям Davie Пол Барретт, участвовавший в переговорах

По его словам, в лучшем случае возможная сделка может быть завершена в течение недель. На этом этапе переговоров в компании не говорят о договорной цене закупки.

Верфь в Хельсинки имеет значительный мировой опыт в строительстве арктических судов. Она почти год искала нового владельца.

Сейчас верфь принадлежит кипрской инвестиционной компании Algador Holdings, основанной российскими бизнесменами Ришатом Багаутдиновым и Владимиром Касьяненко.

Из-за санкций Европейского Союза верфь не может продавать корабли в Россию, которая является ее важнейшим экспортным рынком. Никаких санкций против верфи и ее владельцев не введено.

Верфь в Хельсинки специализируется на ледоколах и специальных судах для арктических условий. В последние годы там также строят относительно небольшие круизные лайнеры.

В сентябре Министерство иностранных дел Финляндии не предоставило разрешение на экспорт ледокола по заказу российской горно-металлургической компании "Норникель".

На фоне санкционных ограничений экспорт Финляндии в Россию в 2022 году упал более чем на 70%, а импорт из России - на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.