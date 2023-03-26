Перехід на літній час призвів до збою на залізничних вокзалах Фінляндії 

У зв’язку з переходом Фінляндії на літній час минулої ночі на залізничних вокзалах країни стався збій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила національна телерадіомовна компанія Фінляндії Yle.

За даними центру управління залізничним рухом Fintraffic, під час переведення годинників стався збій в інформаційних системах.

Годинники на вокзалах далі показували зимовий час, тобто відставали на годину.

На деяких станціях годинники показували правильний час, але час відправлення поїздів був неправильним.

Як йдеться у матеріалі, на рух потягів збій не вплинув.

Після 11 години дня Fintraffic повідомив про те, що несправність усунули.

Очікувалося, що Європейський Союз відмовиться від переходу на літній час кілька років тому. Пропозиція 2018 року, яка закликала країни-члени здійснити остаточний перехід на літній час у березні 2021 року, була добре підтримана громадськістю та політиками і надійшла до Європейської Ради у 2019 році.

Після реалізації країни могли вирішити, чи залишаться вони на літньому час назавжди, або остаточно перейдуть на зимовий час у жовтні 2021 року.

Відтоді ця пропозиція не отримала розвитку. Незважаючи на популярність цього заходу, існують побоювання, що країни в подібних географічних регіонах виберуть різні часові пояси, що спричинить плутанину та логістичний головний біль.