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Переход на летнее время привел к сбою на железнодорожных вокзалах Финляндии 

Воскресенье, 26 марта 2023, 14:26

В связи с переходом Финляндии на летнее время минувшей ночью на железнодорожных вокзалах страны произошел сбой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила национальная телерадиовещательная компания Финляндии Yle.

По данным центра управления железнодорожным движением Fintraffic, во время перевода часов произошел сбой в информационных системах.

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Часы на вокзалах продолжали показывать зимнее время, то есть отставали на час. 

На некоторых станциях часы показывали правильное время, но время отправления поездов было неправильным.

Как говорится в материале, на движение поездов сбой не повлиял.

После 11 часов дня Fintraffic сообщил о том, что неисправность устранили.

Ожидалось, что Европейский Союз откажется от перехода на летнее время несколько лет назад. Предложение 2018 года, которое призвало страны-члены осуществить окончательный переход на летнее время в марте 2021 года, было хорошо поддержано общественностью и политиками и поступило в Европейский Совет в 2019 году. 

После реализации страны могли решить, останутся ли они на летнем время навсегда, или окончательно перейдут на зимнее время в октябре 2021 года.

С тех пор это предложение не получило развития. Несмотря на популярность этого мероприятия, существуют опасения, что страны в подобных географических регионах выберут разные часовые пояса, что повлечет за собой путаницу и логистическую головную боль.

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Финляндия ЕвроЖизнь

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