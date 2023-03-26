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Польська армія може стати найчисленнішою в Європі - міністр

Неділя, 26 березня 2023, 15:12

Віцепрем’єр та міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що незабаром польська армія може стати найчисленнішою в Європі.

Про це він сказав у суботу під час лекції в Академії суспільної та медіакультури в місті Торунь, пише "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

"Якщо ми доведемо до кінця наші дії, якщо безперешкодно зможемо їх реалізувати після осінніх виборів, то за короткий час польські сухопутні сили будуть найсильнішими в Європі. Так, послідовно доведемо до цього. Не тому, що хочемо на когось напасти. Ні. Тому, що хочемо ефективно відлякати агресора", - сказав Блащак.

Як він зазначив, Польща повинна зробити висновки з війни в Україні. За його словами, вже сьогодні польська армія разом із Військами територіальної оборони налічує 160 тисяч солдатів.

Раніше очільник оборонного відомства згадував, що його метою є збільшити чисельність армії до 300 тисяч солдатів.

Нагадаємо, Польща почала зводити укріплення на кордоні з Білоруссю, у тому числі встановлювати протитанкові їжаки.

Раніше у лютому почалося будівництво укріплень на кордоні з Калінінградською областю. 

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Польща Війна з РФ

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