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Польская армия может стать самой многочисленной в Европе - министр

Воскресенье, 26 марта 2023, 15:12

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что вскоре польская армия может стать самой многочисленной в Европе.

Об этом он сказал в субботу во время лекции в Академии общественной и медиакультуры в городе Торунь, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

"Если мы доведем до конца наши действия, если беспрепятственно сможем их реализовать после осенних выборов, то за короткое время польские сухопутные силы будут самыми сильными в Европе. Да, последовательно доведем до этого. Не потому, что хотим на кого-то напасть. Нет. Потому, что хотим эффективно отпугнуть агрессора", - сказал Блащак.

Как он отметил, Польша должна сделать выводы из войны в Украине. По его словам, уже сегодня польская армия вместе с Войсками территориальной обороны насчитывает 160 тысяч солдат.

Ранее глава оборонного ведомства упоминал, что его целью является увеличить численность армии до 300 тысяч солдат.

Напомним, Польша начала возводить укрепления на границе с Беларусью, в том числе устанавливать противотанковые ежи.

Ранее в феврале началось строительство укреплений на границе с Калининградской областью.

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Польша Война с РФ

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