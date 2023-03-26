Поліція вилучила опудало Ердогана на антитурецькій демонстрації в Гельсінкі

Перед будівлею посольства Туреччини в Гельсінкі в суботу відбулася антитурецька демонстрація, під час якої правоохоронці вилучили опудало турецкого президента Ердогана.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила національна телерадіомовна компанія Фінляндії Yle.

Демонстрація почалася в центрі Гельсінкі на Сенатській площі, звідки її учасники пройшли маршем до посольства Туреччини. За оцінками поліції, у ній узяли участь менше ніж сто осіб.

Демонстрація організувала спільнота під назвою Rise Up for Rojava. Її активісти зняли дії поліції на відео і поділилися кадрами у Twitter. Поліція втрутилася і забрала у протестувальників опудало, що зображає президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

‼️ Näin mellakkapoliisi marssi mellakka-aseilla varustautuneena viemään Erdogania esittävän nuken, jolla ei oltu tehty mitään, Ei taivuta Turkille! -mielenosoituksesta ennen performanssin alkua. Mielenosoituksen ilmoittajaa epäillään poliisin mukaan kunnianloukkauksesta. pic.twitter.com/oTTIhcBLS7 — RiseUp4Rojava Finland (@R4RFinland) March 25, 2023

"Поліція вважає, що метою дій демонстрантів була дискредитація президента Туреччини", - пояснив інспектор Еса Пеннанен із поліції Гельсінкі.

За його словами, за інцидентом порушено кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу "Образа честі та гідності".

У Фінляндії існує конституційне право на проведення демонстрацій. Водночас дії, що підпадають під ознаки образи честі та гідності, заборонені законом.

Загалом, за словами поліції, демонстрація пройшла спокійно, і вона продовжилася після вилучення опудала. Одну людину оштрафували за те, що вона підійшла занадто близько до турецького посольства.

Rise Up for Rojava діє в усьому світі від імені курдів, зокрема організовуючи демонстрації. Спільнота привернула до себе увагу громадськості в січні, коли повісила опудало президента Ердогана за ноги перед будівлею мерії Стокгольма.

Цей інцидент обурив Туреччину і вплинув на процес розгляду заявки Швеції на вступ до НАТО.

У середині березня стало відомо, що Туреччина починає процес ратифікації фінської заявки в НАТО.