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Поліція вилучила опудало Ердогана на антитурецькій демонстрації в Гельсінкі

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Неділя, 26 березня 2023, 19:20

Перед будівлею посольства Туреччини в Гельсінкі в суботу відбулася антитурецька демонстрація, під час якої правоохоронці вилучили опудало турецкого президента Ердогана.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила національна телерадіомовна компанія Фінляндії Yle.

Демонстрація почалася в центрі Гельсінкі на Сенатській площі, звідки її учасники пройшли маршем до посольства Туреччини. За оцінками поліції, у ній узяли участь менше ніж сто осіб.

Демонстрація організувала спільнота під назвою Rise Up for Rojava. Її активісти зняли дії поліції на відео і поділилися кадрами у Twitter. Поліція втрутилася і забрала у протестувальників опудало, що зображає президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

"Поліція вважає, що метою дій демонстрантів була дискредитація президента Туреччини", - пояснив інспектор Еса Пеннанен із поліції Гельсінкі.

За його словами, за інцидентом порушено кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу "Образа честі та гідності".

У Фінляндії існує конституційне право на проведення демонстрацій. Водночас дії, що підпадають під ознаки образи честі та гідності, заборонені законом.

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Загалом, за словами поліції, демонстрація пройшла спокійно, і вона продовжилася після вилучення опудала. Одну людину оштрафували за те, що вона підійшла занадто близько до турецького посольства.

Rise Up for Rojava діє в усьому світі від імені курдів, зокрема організовуючи демонстрації. Спільнота привернула до себе увагу громадськості в січні, коли повісила опудало президента Ердогана за ноги перед будівлею мерії Стокгольма.

Цей інцидент обурив Туреччину і вплинув на процес розгляду заявки Швеції на вступ до НАТО.

У середині березня стало відомо, що Туреччина починає процес ратифікації фінської заявки в НАТО.

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Фінляндія Туреччина Розширення НАТО

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