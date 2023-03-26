Полиция изъяла чучело Эрдогана на антитурецкой демонстрации в Хельсинки
Воскресенье, 26 марта 2023, 19:20
Перед зданием посольства Турции в Хельсинки в субботу состоялась антитурецкая демонстрация, во время которой правоохранители изъяли чучело турецкого президента Эрдогана.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила национальная телерадиовещательная компания Финляндии Yle.
Демонстрация началась в центре Хельсинки на Сенатской площади, откуда ее участники прошли маршем к посольству Турции. По оценкам полиции, в ней приняли участие менее ста человек.
Демонстрация организовала сообщество под названием Rise Up for Rojava. Его активисты сняли действия полиции на видео и поделились кадрами в Twitter. Полиция вмешалась и забрала у протестующих чучело, изображающее президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
‼️ Näin mellakkapoliisi marssi mellakka-aseilla varustautuneena viemään Erdogania esittävän nuken, jolla ei oltu tehty mitään, Ei taivuta Turkille! -mielenosoituksesta ennen performanssin alkua. Mielenosoituksen ilmoittajaa epäillään poliisin mukaan kunnianloukkauksesta. pic.twitter.com/oTTIhcBLS7— RiseUp4Rojava Finland (@R4RFinland) March 25, 2023
"Полиция считает, что целью действий демонстрантов была дискредитация президента Турции", - пояснил инспектор Эса Пеннанен из полиции Хельсинки.
По его словам, по инциденту возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса "Оскорбление чести и достоинства".
В Финляндии существует конституционное право на проведение демонстраций. В то же время действия, подпадающие под признаки оскорбления чести и достоинства, запрещены законом.
В целом, по словам полиции, демонстрация прошла спокойно, и она продолжилась после изъятия чучела. Одного человека оштрафовали за то, что он подошел слишком близко к турецкому посольству.
Rise Up for Rojava действует во всем мире от имени курдов, в частности организуя демонстрации. Сообщество привлекло к себе внимание общественности в январе, когда повесило чучело президента Эрдогана за ноги перед зданием мэрии Стокгольма.
Этот инцидент возмутил Турцию и повлиял на процесс рассмотрения заявки Швеции на вступление в НАТО.
В середине марта стало известно, что Турция начинает процесс ратификации финской заявки в НАТО.