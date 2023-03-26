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Полиция изъяла чучело Эрдогана на антитурецкой демонстрации в Хельсинки

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Воскресенье, 26 марта 2023, 19:20

Перед зданием посольства Турции в Хельсинки в субботу состоялась антитурецкая демонстрация, во время которой правоохранители изъяли чучело турецкого президента Эрдогана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила национальная телерадиовещательная компания Финляндии Yle.

Демонстрация началась в центре Хельсинки на Сенатской площади, откуда ее участники прошли маршем к посольству Турции. По оценкам полиции, в ней приняли участие менее ста человек.

Демонстрация организовала сообщество под названием Rise Up for Rojava. Его активисты сняли действия полиции на видео и поделились кадрами в Twitter. Полиция вмешалась и забрала у протестующих чучело, изображающее президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Полиция считает, что целью действий демонстрантов была дискредитация президента Турции", - пояснил инспектор Эса Пеннанен из полиции Хельсинки.

По его словам, по инциденту возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса "Оскорбление чести и достоинства".

В Финляндии существует конституционное право на проведение демонстраций. В то же время действия, подпадающие под признаки оскорбления чести и достоинства, запрещены законом.

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В целом, по словам полиции, демонстрация прошла спокойно, и она продолжилась после изъятия чучела. Одного человека оштрафовали за то, что он подошел слишком близко к турецкому посольству.

Rise Up for Rojava действует во всем мире от имени курдов, в частности организуя демонстрации. Сообщество привлекло к себе внимание общественности в январе, когда повесило чучело президента Эрдогана за ноги перед зданием мэрии Стокгольма.

Этот инцидент возмутил Турцию и повлиял на процесс рассмотрения заявки Швеции на вступление в НАТО.

В середине марта стало известно, что Турция начинает процесс ратификации финской заявки в НАТО.

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Финляндия Турция Расширение НАТО

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