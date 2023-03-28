НАТО має підтримати вступ України - глава МЗС Чехії
НАТО має знайти шляхи підтримки процесу вступу України до Альянсу.
Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у понеділок у Брюсселі, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
"У зв'язку з майбутнім самітом у Вільнюсі я висловив своє побажання, щоб українське керівництво було залучено до цього саміту, і щоб президент Зеленський виступив на ньому", - сказав Ліпавський після зустрічі.
"Водночас, НАТО має знайти формати співпраці, які підтримають як вступ України до НАТО, так і перехідний період, а також допоможуть вирішити питання безпеки в Європі", - додав Ліпавський.
Дипломат також повідомив Столтенбергу, що Прага хотіла б прийняти неформальну зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО наступного року. Цього року зустріч відбудеться в Осло.
Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня.
За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, амбіція України полягає у тому, щоб на саміті у Вільнюсі якнайдалі просунутися до членства в Альянсі.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що на саміті Альянс має запропонувати подальші кроки для членства України – зокрема, стратегічні гарантії безпеки на її шляху євроатлантичної інтеграції.