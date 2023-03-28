Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

НАТО має підтримати вступ України - глава МЗС Чехії

Вівторок, 28 березня 2023, 08:26

НАТО має знайти шляхи підтримки процесу вступу України до Альянсу.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у понеділок у Брюсселі, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"У зв'язку з майбутнім самітом у Вільнюсі я висловив своє побажання, щоб українське керівництво було залучено до цього саміту, і щоб президент Зеленський виступив на ньому", - сказав Ліпавський після зустрічі.

Президент Чехії: вступ України в ЄС не буде таким суперечливим, як у НАТО

"Водночас, НАТО має знайти формати співпраці, які підтримають як вступ України до НАТО, так і перехідний період, а також допоможуть вирішити питання безпеки в Європі", - додав Ліпавський.

Дипломат також повідомив Столтенбергу, що Прага хотіла б прийняти неформальну зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО наступного року. Цього року зустріч відбудеться в Осло.

Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня.

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, амбіція України полягає у тому, щоб на саміті у Вільнюсі якнайдалі просунутися до членства в Альянсі.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що на саміті Альянс має запропонувати подальші кроки для членства України – зокрема, стратегічні гарантії безпеки на її шляху євроатлантичної інтеграції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія Розширення НАТО Україна-НАТО

Статті

Ядерний удар по дружбі з Китаєм: як шантаж НАТО зашкодив Путіну і не приборкав Захід

Щоби не заступити за "червоні лінії", Росія змавпувала ядерну тактику США. Але Путін не помітив, перетворив на попіл авторитет Сі Цзіньпіня. 
27 березня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

На ядерному фронті без змін: перша реакція Заходу на заяви РФ про боєголовки у Білорусі

Ключові гравці ЄС і НАТО закликали Мінськ "переосмислити" цей крок. Та здатність Лукашенка змінити те, що директивно "спущене з Москви", викликає сумнів.
27 березня 2023 — Euractiv, Александра Бжозовскі

Франція у вогні: як Макрон пішов на вкрай непопулярну реформу і куди це заведе країну

Президент Франції зумів провести пенсійну реформу, проти якої виступають більш ніж 70% французів. Які наслідки це матиме?
27 березня 2023 — Юрій Панченко, Надія Коваль, Європейська правда