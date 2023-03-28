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НАТО должно поддержать вступление Украины - глава МИД Чехии

Вторник, 28 марта 2023, 08:26

НАТО должно найти пути поддержки процесса вступления Украины в Альянс.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в понедельник в Брюсселе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"В связи с предстоящим саммитом в Вильнюсе я выразил свое пожелание, чтобы украинское руководство было привлечено к этому саммиту, и чтобы президент Зеленский выступил на нем", - сказал Липавский после встречи.

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"В то же время, НАТО должен найти форматы сотрудничества, которые поддержат как вступление Украины в НАТО, так и переходный период, а также помогут решить вопросы безопасности в Европе", - добавил Липавский.

Дипломат также сообщил Столтенбергу, что Прага хотела бы принять неформальную встречу министров иностранных дел стран НАТО в следующем году. В этом году встреча состоится в Осло.

Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, амбиция Украины заключается в том, чтобы на саммите в Вильнюсе как можно дальше продвинуться к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на саммите Альянс должен предложить дальнейшие шаги для членства Украины - в частности, стратегические гарантии безопасности на ее пути евроатлантической интеграции.

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Чехия Расширение НАТО Украина-НАТО

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