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ЕС готовит отказ от пластиковых и бумажных карт и переход к цифровому кошельку

Вторник, 28 марта 2023, 09:57

В Европейском Союзе разрабатывают цифровой кошелек, который позволит отказаться от всех бумажных и пластиковых документов, в частности, от ID-карты или водительского удостоверения.

Об этом сообщает Эстонское национальное телерадиовещание ERR, пишет "Европейская правда".

Евродепутаты обсуждают новую версию соответствующего постановления, известного под аббревиатурой eiDAS, с 2020 года. Неделю назад в ЕС завершили работу над предыдущим приложением цифрового кошелька. Его только начинают тестировать.

В цифровом кошельке можно будет хранить доказательства всех разрешений и прав, включая водительские права, разрешение на рыбалку и рецепты на лекарства. Кроме того, он позволит выбирать, кому и какую информацию показывать.

"Например, если вас останавливает дорожный полицейский, он действительно имеет право посмотреть ваши личный код и имя, в то время как швейцару в баре не нужно знать, где вы живете, каковы ваши личный код, дата рождения или имя. Он просто должен видеть, что человеку исполнилось 18 лет. Это вся информация, которая ему нужна", - прокомментировал эксперт Департамента государственной инфосистемы Марк Эрлих.

Он подчеркнул, что сейчас нет никаких препятствий для того, чтобы государства ЕС начали использовать цифровой кошелек до конца 2025 года.

Как сообщалось, в Польше планируют в 2023 году приравнять электронный паспорт к пластиковой ID-карте.

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Эстония ЕвроЖизнь

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