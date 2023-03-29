Болгарія пояснила, чому не приєднається до плану ЄС із закупівлі боєприпасів для України

Болгарська влада підтвердила, що не братиме участі у плані Європейського Союзу щодо спільних закупівель і постачання боєприпасів Україні.

Про це пише Europe press, повідомляє "Європейська правда".

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що Софія не братиме участі в плані спільних закупівель, узгодженому низкою країн-членів ЄС з метою постачання Україні боєприпасів калібру 155 міліметрів, оскільки болгарська армія не має таких снарядів і не використовує їх.

"Цей мільйон боєприпасів має надійти з якихось запасів. У нас в болгарській армії таких боєприпасів немає, тому немає жодних можливостей, що вони будуть надані Україні з тієї простої причини, що у нас відсутній такий калібр", - сказав Стоянов.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Болгарія через посередників, ймовірно, продасть Україні велику кількість боєприпасів, що може суттєво вплинути на хід війни.

У міністерстві оборони Болгарії повідомили, що передадуть старі боєприпаси вартістю майже 175 мільйонів євро державному військовому заводу ВМЗ, а натомість отримають нові боєприпаси.

Мета цього рішення полягає в тому, щоб величезна кількість старих боєприпасів зі складів болгарської армії потрапила до України.

Раніше видання Euractiv з’ясувало у своєму розслідуванні, що поставки зброї в Україну на мільярди євро з Болгарії не припинилися попри офіційні заяви влади в Софії.

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