Болгария объяснила, почему не присоединится к плану ЕС по закупке боеприпасов для Украины

Болгарские власти подтвердили, что не будут участвовать в плане Европейского Союза по совместным закупкам и поставкам боеприпасов Украине.

Об этом пишет Europe press, сообщает "Европейская правда".

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что София не будет участвовать в плане совместных закупок, согласованном рядом стран-членов ЕС с целью поставки Украине боеприпасов калибра 155 миллиметров, поскольку болгарская армия не имеет таких снарядов и не использует их.

"Этот миллион боеприпасов должен поступить из каких-то запасов. У нас в болгарской армии таких боеприпасов нет, поэтому нет никаких возможностей, что они будут предоставлены Украине по той простой причине, что у нас отсутствует такой калибр", - сказал Стоянов.

Ранее СМИ сообщали, что Болгария через посредников, вероятно, продаст Украине большое количество боеприпасов, что может существенно повлиять на ход войны.

В министерстве обороны Болгарии сообщили, что передадут старые боеприпасы стоимостью почти 175 миллионов евро государственному военному заводу ВМЗ, а взамен получат новые боеприпасы.

Цель этого решения заключается в том, чтобы огромное количество старых боеприпасов со складов болгарской армии попало в Украину.

Ранее издание Euractiv выяснило в своем расследовании, что поставки оружия в Украину на миллиарды евро из Болгарии не прекратились, несмотря на официальные заявления властей в Софии.

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